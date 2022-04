Pas une minute à perdre: Macron et Le Pen battent déjà la campagne pour le second tour

Faire campagne matin, midi et soir. Au lendemain du premier tour de l’élection présidentielle qui l’a placé en tête des suffrages avec 27,8 % selon les résultats définitifs, Emmanuel Macron n’a pas perdu une minute pour se déplacer sur le terrain. Et les destinations ne doivent évidemment rien au hasard. Pour le premier jour de sa campagne de deuxième tour, le président sortant avait choisi un fief de son adversaire : Denain, dans le Nord, où Marine Le Pen a fait dimanche 41 %, soit près de 20 % de plus que son score national (23,15 %). Le président candidat s’est livré à un très long bain de foule avant de partir pour le Pas-de-Calais et ce mardi, pour l’Est de la France, à Mulhouse et Strasbourg, où c’est cette fois Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête, avec chaque fois plus de 35 %.