Coronavirus: un cas du nouveau sous-variant d’omicron détecté en Belgique

Un cas de la nouvelle version du variant du coronavirus Omicron, baptisée BA.4, a été détecté en Belgique, indiquent lundi les virologues de la KU Leuven Marc Van Ranst et Piet Maes. Cette nouvelle variante du virus a déjà été décelée dans d’autres pays.

L’échantillon a été détecté en Belgique francophone et a été analysé par l’ULB. La version BA.5 d’Omicron, apparue ailleurs dans le monde, n’a pour l’instant pas été décelée en Belgique. L’Afrique du Sud, le Botswana, l’Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni comptent tous des cas de BA.4 et BA.5.