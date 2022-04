Le Sporting de Charleroi a de vraies raisons de rêver d’Europe

Après avoir atteint son objectif de début de saison, le Sporting de Charleroi reste ambitieux pour la suite et la fin du championnat. Désormais deuxième des « Playoffs Europe », à quatre longueurs de Gand, le matricule 22 va tout faire pour disputer l’Europe l’an prochain. « C’est une énorme motivation. On joue pour quelque chose d’important là. Jouer de grands matches européens, c’est un des plus beaux sentiments », assurait Edward Still, qui a connu les joutes continentales alors qu’il était adjoint d’Ivan Leko à Bruges puis à l’Antwerp. Et si la mission sera tout sauf une sinécure, Charleroi a de quoi rêver d’Europe, même s’il faudra pour cela démarrer sur les chapeaux de roue à Malines le 23 avril prochain.

1 Un groupe quasiment au complet