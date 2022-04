«À propos », le podcast du Soir du 12 avril: les 30 ans de Disneyland, les électeurs de Mélenchon… « À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 7 heures sur « Le Soir » et votre plateforme de podcasts préférée.

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant Publié le 12/04/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

À propos, c’est le podcast quotidien du Soir pour s’informer, décrypter et s’inspirer. Pour qui les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont-ils voter au deuxième tour de la présidentielle ? Ils sont presque 8 millions à avoir choisi le leader de la France insoumise dimanche dernier. C’est une force importante, peut-être l’arbitre du deuxième tour.

La justice punit moins les hommes issus d’un milieu aisé que les hommes plus défavorisés pour des faits de violence dans leur couple. Ces hommes sont-ils plus violents ou leur violence est-elle plus visible ? Est-ce la justice qui ne gère pas les dossiers de la même façon ? Une dizaine de chercheurs se sont penchés sur ces questions. Disneyland Paris a 30 ans. Le parc est un gouffre financier et pourtant, il est toujours là.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 7 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée.

Retrouvez tous les podcasts du journal Le Soir sur https ://podcasts.lesoir.be

Présentation : Pierre Fagnart, Sandrine Puissant