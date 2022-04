Van Aert ne fait pas une croix sur Paris-Roubaix: il se décidera jeudi

Après avoir raté le Tour des Flandres et l’Amstel Gold Race, Wout van Aert ne sera pas non plus, ce mercredi, à la Flèche brabançonne dont il avait pris la deuxième place l’an dernier, puisque la Jumbo-Visma fait l’impasse. Par contre, le champion de Belgique a été repéré à Calpe (Espagne), où il s’entraîne actuellement avec la ferme intention de prendre le départ de Paris-Roubaix, ce dimanche.

Diminué par le covid-19, Van Aert a repris l’entraînement mercredi dernier après avoir passé tous les tests nécessaires. « Nous avons un accord clair avec notre staff médical selon lequel nous sommes excessivement prudents. Nous ne connaissons pas les effets du Covid à long terme, notamment sur le coeur et les poumons », avait déclaré Richard Plugge, le manager de l’équipe hollandaise, au « Het Laatste Nieuws ».