L’univers musical de Philippe Boesmans

« Pinocchio »

Relu par Pommerat et embaumé par les saveurs instrumentales d’un Boesmans plus jouissif que jamais, le conte de Carlo Collodi retrouve à l’opéra sa pleine dimension ésotérique. Plus jeune que jamais, Boesmans fait… du Boesmans (et ce n’est pas une critique !) : joyeuse et malicieuse, tendre et mélancolique, sa musique moule la prosodie et les mélodies dans des contours debussystes (ce qu’induit la langue française), quand elle ne laisse s’envoler des coloratures baroques. Il s’autorise la rengaine populaire en mode leitmotiv, il joue en illustration sonore du texte, parfois presque naïve, parfois ironique (la tronçonneuse pour fendre l’arbre à l’origine du pantin), il caresse les ors du lyrisme straussien, il intègre le violon tzigane, l’accordéon, l’improvisation du saxophone de Fabrizio Cassol… Sa partition est une constellation d’esthétiques qui se fondent ou s’affrontent : libre, Philippe !