Présidentielle 2022: les candidats «battus» sont-ils propriétaires de leurs voix?

Au soir du premier tour de la présidentielle française, chacun guette les consignes de vote des battus pour le second. Mais pour la politologue Christèle Lagier, cela permet avant tout de se positionner en vue des futures législatives…

Dès dimanche soir, la plupart des candidats éliminés de la course à l’Elysée ont, de manière plus ou moins claire, appelé « leurs » électeurs à voter au second tour, qui pour Emmanuel Macron, qui pour Marine Le Pen. Aussi attendues soient-elles à chaque fois, quelle est la portée réelle de ces déclarations ?

« Les candidats ne sont pas du tout propriétaires de leurs voix mais ces déclarations ont quand même un impact, dans le sens que “cela crée un climat” », répond l’éditorialiste français Franz-Olivier Giesbert. « Pour celui qui reçoit ces soutiens, ça fait toujours du bien, ça aide. C’est en tout cas mieux de les recevoir que de faire l’objet d’anathèmes… Pour le vaincu par contre, c’est plus compliqué. Donner “ses” voix – même si, comme je l’ai dit, il n’en est pas propriétaire – c’est se fragiliser. C’est même parfois une forme de hara-kiri… »