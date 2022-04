Disneyland Paris, machine à rêves et à dettes

Space Mountain, La Tour de la terreur, Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy… Ces trente dernières années, Disneyland Paris n’aura cessé de rivaliser d’originalité pour accueillir un total de 375 millions de visiteurs (et dans certains cas, leur retourner l’estomac). Et si aujourd’hui, le parc à thème trône en tête du classement des sites les plus visités d’Europe, sa création, en 1992, n’aura pas moins résulté d’un immense chantier. « C’était à l’époque le plus grand en France, après celui de la Défense » compare Sébastien Roffat, auteur du livre Faire du rêve une réalité : l’histoire de Disneyland Paris (Harmattan).