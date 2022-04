Karim Benzema, la marque des grands

En 120 secondes, Karim Benzema a fait taire Stamford Bridge. Trois semaines plus tôt, le même laps de temps lui avait suffi pour laisser les supporters du PSG sans voix. Le Français enchaîne les exhibitions avec une fréquence monstrueuse. Un exercice, celui de réduire au silence le public, qu’il a d’abord dû, des années durant, appliquer à ses propres « aficionados », longtemps réticents à le hisser au rang des grands joueurs du club. Dès sa signature, en 2009, le Bernabéu n’a eu de cesse de se demander à quoi il jouait, pour qui il jouait, quel numéro de maillot lui convenait. En définitive, ce long parcours n’avait rien d’une errance, cette trajectoire a plutôt été un voyage intérieur balisé d’apparentes contradictions et de réelles contrariétés. Benzema a grandi à l’intérieur de son propre talent avec temps et patience, il en a découvert toutes les facettes et les a affinées jusqu’à leur quintessence.