Présidentielle 2022: Macron se dit prêt à «bouger» sur une de ses réformes importantes

«S’il y a trop de tensions» et que cela peut bâtir un « consensus » a déclaré Macron.

Emmanuel Macron s’est dit lundi prêt à «bouger» sur la réforme des retraites et «ouvrir la porte» à un report de l’âge de départ à 64 ans, plutôt qu’à 65 ans, «s’il y a trop de tensions» et que cela peut bâtir un « consensus ».

« Je suis prêt à bouger le rapport au temps et dire qu’on ne fait pas forcément une réforme jusqu’en 2030 si je ressens trop d’angoisse chez les gens. Parce qu’on ne peut pas dire le dimanche soir ‘ je veux rassembler ’ et quand on va écouter les gens dire ‘je ne bouge pas’», a-t-il souligné lors d’un déplacement dans le Pas-de-Calais.