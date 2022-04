Un derby bruxellois pour lancer la course au titre en D1A

Un duel entre Malines et le Sporting de Charleroi donnera le coup d’envoi des playoffs. Mais, surtout, tout le monde aura les yeux rivés vers le Parc Duden où, le dimanche 24 avril, l’Union et Anderlecht lanceront le sprint final pour le sacre.

La révélation d’un calendrier, c’est toujours une projection, celle d’un scénario rêvé, de l’hypothèse d’une journée décisive ou d’un succès annoncé à une date précise. Ainsi, tel le cinquième tireur d’une séance de tirs au but, l’Union Saint-Gilloise s’imagine peut-être depuis lundi offrir le titre de champion à ses supporters, au stade Marien, le 22 mai face à l’Antwerp. De son côté, Bruges est convaincu que ce jour-là, son public fêtera sous le soleil un 18e sacre face à Anderlecht. Dans un Topper, comme la saison passée au Lotto Park.

Mais comme la météo belge, les cinq prochaines journées des Champions’ Playoffs qui mèneront vers ce dernier rendez-vous sont imprévisibles. Peut-être que le plus attendu des verdicts aura d’ailleurs déjà été rendu sept jours plus tôt, à Anvers (où se déplacera Bruges) ou à Anderlecht (qui recevra l’Union). De toute façon, le plus important pour tout joueur de football qui se respecte, c’est de prendre « match par match ».