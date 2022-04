Dominique Reynié, politologue: «La présidentielle est devenue une horreur, un poison!»

Dominique Reynié est le directeur général de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol). Le politologue estime qu’à l’heure des réseaux sociaux et à force de radicalité, l’élection présidentielle devient toxique pour la France et pour l’Europe puisqu’elle lui fait courir un risque de déstabilisation. Le second tour sera difficile, prédit-il. Et le prochain quinquennat, plus encore, qui devra composer avec des colères qui ne disposeront plus de relais.

Au terme du premier tour de la présidentielle, le paysage politique français se dessine en trois blocs et des confettis : un extrême centre, une extrême droite et un bloc de gauche radicale…