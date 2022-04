Emmanuel Macron se lance dans sa campagne de réélection sur les terres de Marine Le Pen

Et Emmanuel Macron mit les mains dans le cambouis. Après avoir résisté pendant des semaines à plonger pleinement dans la campagne, le Président français s’est rendu ce lundi en territoire hostile : les anciennes terres industrielles et minières du nord de la France, fief de Marine Le Pen, son adversaire d’extrême droite pour le second tour des élections présidentielles du 24 avril.