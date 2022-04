Records à gogo, buts, cartons…: la phase classique de la Division 1A en chiffres

Le record de cartons en un match, lors d’Antwerp – Standard : 10 cartons jaunes et 3 cartons rouges.

36

Malines a inscrit 57 buts, dont 36 par des joueurs belges, soit le plus haut total en D1A devant le FC Bruges (32). Seraing et Ostende n’ont inscrit que 2 buts via des joueurs belges.

57

L’Union a inscrit 57 de ses 73 buts grâce à des buteurs étrangers, Denis Undav en tête avec ses 25 buts.

5

En marquant 5 buts au Standard (succès 2-5), Michael Frey est devenu le premier joueur à inscrire un quintuplé depuis Wesley Sonck en 2002 (6 buts lors de Genk – Malines, 9-0).

8

Pour la huitième saison de suite, un joueur étranger (Danis Undav) a bouclé la phase classique en tête du classement des buteurs. Le dernier Belge à avoir occupé cette place avant le début des playoffs reste Michy Batshuayi, en 2014 (19 buts). C’était également la dernière fois que cinq joueurs belges figuraient parmi le Top 10 des meilleurs buteurs, comme cette saison.

7

Sept équipes ont pris plus de points à l’extérieur qu’à domicile : l’Union, l’Antwerp, le SC Charleroi, Saint-Trond, le CS Bruges, le Standard et Ostende.

9

Le record de buts en un match, lors d’Anderlecht – Malines (7-2).

0-7

Anderlecht a décroché la plus large victoire de la saison : 0-7 au Beerschot. C’était également le plus large succès à l’extérieur depuis celui du FC Bruges à Mons en 2004 (0-9).

5

Seules 5 équipes ont occupé la première place du classement en 34 journées : le SC Charleroi, Courtrai, Eupen, le FC Bruges et l’Union, en tête depuis la 11e journée.

32

Le Beerschot a occupé la dernière place de la 3e à la 34e journée, soit 32 semaines de suite. Ostende (1re journée) et l’Antwerp (2e) avaient été les deux lanternes rouges avant les Anversoises.

6

L’Union a terminé la phase classique avec la meilleure attaque (73 buts inscrits) et la meilleure défense (27 buts encaissés). C’est la 6e fois qu’une équipe y parvient en 13 éditions de playoffs après le FC Bruges en 2020-2021, 2017-2018 et 2014-2015 et Anderlecht en 2012-2013 et 2009-2010.

26

Le FC Bruges a ouvert le score 26 fois en 34 matches, aucune équipe ne fait mieux. A contrario, le Beerschot n’a trouvé l’ouverture en premier que cinq fois.

19

L’Union a remporté 19 des 21 matches lors desquels elle a ouvert le score, soit 90,1 %.

80

Undav a inscrit 20 de ses 25 buts à l’extérieur, soit 80 %.

56,7

Les 18 équipes de D1A ont inscrit plus de buts en deuxième mi-temps (505, soit 56,7 %) qu’en première (385, soit 43,3 %).

13

Le nombre de 0-0 en 612 matches, dont… 4 pour l’Union (en tenant compte du dernier match, arrêté, contre le Beerschot).

11

11 % des matches de la phase classique se sont terminés sur le score de 1-1, le plus fréquent.

3,47

Les matches de Malines ont été les plus spectaculaires avec 3,47 buts par rencontre en moyenne.

38

Avec 38 buts à eux deux, Undav (25) et Vanzeir (13) constituent le duo le plus efficace devant Vossen et Gano (17 + 13) et Tissoudali – Depoitre (19 + 10).

11

L’Anderlechtois Benito Raman a été décisif à 11 reprises en venant du banc (7 buts et 4 assists). Il devance son équipier Amuzu (5 buts, 2 assists) et le Standardman Dragus (4 buts, 2 assists).

40,5

Jelle Vossen a inscrit 17 des 42 buts de Zulte Waregem, soit 40,5 %. Aucun joueur n’a été plus décisif pour son équipe.

38

Igor De Camargo est le joueur le plus âgé à avoir joué cette saison en D1A : 38 ans, 7 mois et 6 jours en décembre lors de Zulte – Malines. A contrario, le Trudonnaire Noah Mawete Kinsiona n’avait que 16 ans, 5 mois et 24 jours dimanche lorsqu’il a joué contre le Standard.

3

Seuls trois joueurs (trois gardiens…) ont disputé l’intégralité des 34 matches de la phase classique : Hendrik Van Crombrugge, Maarten Vandevoordt et Jean Butez.

3.038

L’Anderlechtois Josh Cullen est le joueur de champ le plus utilisé des 18 clubs avec 3.038 minutes, soit 99,3 % de temps de jeu.

113