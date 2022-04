S’il n’y avait que le grondement des canons et le crépitement de la mitraille ! Cité par notre confrère Jean-Paul Marthoz, le reporter suisse Pierre Hazan rappelle que « la vérité est la première victime de la guerre ». Qu’il s’agisse de guerres oubliées que l’on tente de ramener sur la carte du monde ou du choc de titans que sont les conflits modernes, où se trouvent les petits soldats de l’information que sont les reporters de terrain ? Comment débusquent-ils la vérité et comment font-ils pour ne pas se laisser abuser par la propagande, qu’il s’agisse de grossiers montages comme Timisoara ou, plus insidieusement, d’« éléments de langage » qui leur sont fournis par des « communicants » professionnels ou qui sont répétés à satiété par les désormais fameux réseaux sociaux ? Comment être à la fois informé du contexte général et préserver cette liberté du regard qui fera la valeur du témoignage ?