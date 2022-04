Coronavirus: situation chaotique à Shanghai, les Etats-Unis obligent leur personnel à partir

Autre mesure controversée : les personnes testées positives au coronavirus, même asymptomatiques, sont placées à l’isolement dans des centres de quarantaine improvisés – au confort et à l’hygiène parfois rudimentaires.

C’est dans ce contexte que Washington a « ordonné » le départ de Shanghai de son personnel non-essentiel « en raison de l’épidémie de covid en cours », a indiqué mardi dans un communiqué un porte-parole de l’ambassade des Etats-Unis.

Le nombre de personnes concernées par cette décision n’est pas connu et il n’était pas clair dans l’immédiat si un départ de Shanghai signifiait une sortie du territoire chinois. « Les Etats-Unis n’ont pas de priorité plus élevée que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger, y compris du personnel de la Mission Chine et de leurs familles », précise le texte.