Coronavirus: nouveau variant, dangerosité… ce que prédit l’OMS

« Sur la base de ce que nous savons désormais, le scénario le plus probable est que le virus va continuer à évoluer, mais que la sévérité de la maladie qu’il provoque va s’amenuiser au fur et à mesure que l’immunité augmente grâce à la vaccination et aux infections », a expliqué le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un récent point de presse. Des pics d’infections pourraient refaire leur apparition, ce qui nécessiterait des rappels de vaccination notamment pour les personnes vulnérables.

« Dans le meilleur des cas, nous verrions des variants moins sévères émerger ». Mais « dans le pire scénario, un virus plus virulent et hautement transmissible pourrait émerger », explique le Dr Tedros. Il faudrait alors modifier les vaccins existants et s’assurer qu’ils sont distribués aux personnes les plus vulnérables.