Malgré sa saison compliquée, Sergio Ramos espère prolonger au PSG et jouer jusqu’à 40 ans

« Ici, j’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois, un de plus, et puis on verra. Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder l’esprit bien concentré », a-t-il ajouté.

Arrivé libre l’été dernier à Paris, Ramos, qui souffre de problèmes physiques récurrents depuis la saison dernière, n’a joué que sept matchs avec le PSG, le dernier samedi à Clermont (victoire 6-1), mais pas un seul en Ligue des Champions.

Il devait pourtant apporter son vécu, son tempérament et son expérience hors norme au club parisien pour l’aider à franchir un cap dans sa quête du Graal européen.