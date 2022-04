Tony Martin récupère sa médaille olympique, qu’il avait vendue aux enchères pour l’Ukraine

L’ancien coureur cycliste allemand Tony Martin a mis aux enchères sa médaille d’argent de la course contre-la-montre des Jeux Olympiques de 2012. Le quadruple champion du monde de contre-la-montre a ainsi récolté 35.000 euros. Ils ont été reversés à l’organisation United Charity, qui aide les enfants dans le besoin, et plus particulièrement en Ukraine. L’acheteur de la médaille des JO de Londres, la société allemande Fitline, a décidé de rendre immédiatement la médaille à Martin.

« Nous avons le plus grand respect pour l’engagement de Tony en faveur des enfants d’Ukraine », a déclaré à Bild le directeur de Fitline, Torsten Weber. « Pour nous, il était évident que nous allions rendre la médaille, car elle lui appartient ». La société a remporté l’enchère avec une offre de 31.100 euros et a décidé d’arrondir ce montant.