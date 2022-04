Affaire Kinder: ce qu’il faut savoir pour se faire rembourser

Plusieurs produits de la marque Kinder ont été rappelés pour cause de salmonellose. L’usine les produisant à Arlon a également été fermée. Voici ce qu’il faut savoir en tant que consommateur.

La secrétaire d’État à la Protection des Consommateurs, Eva De Bleeker, encourage les enseignes de la grande distribution à rembourser les clients ayant acheté des produits Kinder, rappelés en raison de la présence potentielle de Salmonelle, même s’ils ne disposent plus de leur ticket de caisse, a confirmé lundi à Belga sa porte-parole.

Non, Les produits Kinder autres que les quatre références rappelées massivement (Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs et Kinder Schoko-bons) ne présentent pas de problème de sécurité alimentaire, a assuré l’Afsca. La raison est simple, ces autres produits ne sont pas produits à l’usine Ferrero d’Arlon.

Comment réagir si on tombe malade ?

Il est relativement improbable que les produits de Ferrero puissent encore provoquer de nouvelles salmonelloses. Mais si cela devait arriver et si vous contactiez des symptômes de la salmonellose, rendez-vous immédiatement chez votre médecin. Pour rappel, les symptômes sont des crampes intestinales, diarrhée et fièvre. Par ailleurs, une indemnisation est possible mais il faut alors prouver que votre état de santé provient d’un produit de la marque. Une analyse de selle devra également être effectuée ainsi qu’une analyse génétique permettant de prouver qu’il s’agit bien des mêmes salmonelles retrouvées à l’usine d’Arlon.