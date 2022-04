Guerre en Ukraine: en Pologne, le chemin de l’exil est fait d’allers-retours

Près d’un mois et demi après le début de la guerre, certains Ukrainiens font le chemin en sens inverse et retournent en Ukraine. Pour chercher des papiers, voir des proches restés au pays…

Ils attendent tous les deux dans leur van. Un écriteau posé sur le tableau de bord laisse peu de doute sur la destination : Kyiv. « Nous faisons le trajet tous les jours », raconte dans un mélange de polonais et d’ukrainien le chauffeur, l’air patibulaire mais bien vite souriant. A la gare de Varsovie-Ouest, moyennant 50 euros et un long trajet, des réfugiés ukrainiens peuvent retourner chez eux.

Aux premières heures de l’invasion russe, des milliers de personnes ont pris la route pour fuir les bombardements, les combats, la peur. Il a fallu à certains des dizaines d’heures d’attente, jusqu’à trois jours au plus fort de l’exode, pour parvenir à passer la frontière qui les a emmenés en Pologne. Mais aujourd’hui, ils sont de plus en plus nombreux à faire le chemin en sens inverse. Direction : « La maison. Je veux rentrer chez moi. »