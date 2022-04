«Lettre de la City»: La chute de Moshe Kantor, la caution juive de Poutine

Moshe Kantor était – en parler à l’imparfait ces jours-ci est à l’ordre du jour à Londres – un homme en qui on pouvait avoir confiance. Avec sa rosette d’officier de la Légion d’honneur et celle de l’Ordre de l’amitié russe à la boutonnière, son entregent reconnu et ses relations nombreuses, il en imposait. La présidence du Congrès juif européen avait propulsé l’oligarque russo-britannique au faîte de l’establishment mondial. Le croisé de la lutte contre l’antisémitisme et le racisme avait de solides relais en Belgique, en dépit de l’hostilité d’une partie des hiérarques de la communauté juive anversoise et bruxelloise, rétive à son autoritarisme et surtout à sa filiation poutinienne.