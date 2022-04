Lawrence Visser arbitrera la finale de la Coupe de Belgique entre Anderlecht et La Gantoise

Lawrence Visser, 32 ans, va diriger sa première finale de Coupe après avoir officié lors de la demi-finale entre la KAS Eupen et le Standard la saison dernière. Cette saison, il a arbitré 33 matches de championnat, dont 3 avec La Gantoise (1 défaite, 1 partage, 1 victoire) et autant avec Anderlecht (2 victoires, 1 partage).

L’Union belge de football a désigné mardi Lawrence Visser comme arbitre de la finale de la Coupe de Belgique entre La Gantoise et Anderlecht, prévue lundi prochain sur la pelouse du stade Roi Baudouin. Il donnera le coup d’envoi à 15h00.

Visser est l’un des deux arbitres belges, avec Erik Lambrechts, à figurer dans le 2e groupe des arbitres de l’UEFA. Il a notamment dirigé un match de Ligue des Champions (Real Madrid-Sheriff) et un d’Europa League (Legia Varsovie-Naples) cette saison.

Anderlecht et La Gantoise s’étaient déjà affrontés en finale de la Coupe de Belgique en 2008, date du dernier succès des Bruxellois dans la compétition (3-2). Les Buffalos n’ont eux plus soulevé la Coupe de Belgique depuis 2010 et leur victoire 3-0 face au Cercle de Bruges.