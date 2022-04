Météo: le beau temps ne sera pas longtemps au rendez-vous

Mercredi, le ciel sera nuageux avec quelques faibles précipitations sur le centre et le nord-est du territoire. Ailleurs, le temps restera sec, mais les températures seront plus fraîches.

En soirée et pendant la nuit, les nuages s’empareront du ciel et une zone de faible pluie progressera de l’ouest vers le centre du pays. De la brume pourra également se former en Flandre. Les minima oscilleront entre 7 degrés en haute Ardenne et 12 degrés dans le centre, sous un vent faible de secteur sud qui deviendra ensuite variable.

Le soleil disparaîtra derrière les nuages mardi après-midi, mais le temps devrait rester sec. Le mercure affichera entre 17 degrés dans les Hautes Fagnes et 21 degrés en plaine, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent, de secteur sud, sera généralement modéré.

Quid de mercredi et jeudi ?

Mercredi, le ciel restera nuageux avec quelques faibles précipitations sur le centre et le nord-est du territoire. Ailleurs, le temps restera sec, mais les températures seront plus fraîches. Le mercure ne dépassera plus 13 à 16 degrés.

À lire aussi La guerre des prévisions météo, entre business juteux et rude concurrence

La journée de jeudi sera marquée par un temps similaire, alternant champs de nuages et faibles pluies, et des maxima légèrement plus élevés, de 14 à 19 degrés.