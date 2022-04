Lewis Hamilton s’oppose à l’interdiction de porter des bijoux en Formule 1: «Ils devront me couper l’oreille»

Lewis Hamilton a fait savoir qu’il ne comptait en aucun cas retirer ses bijoux pour piloter en Formule 1, comme le veut le règlement. Le nouveau directeur de course, Niels Wittich, a envoyé un rappel aux pilotes mentionnant que, comme le stipule la règle introduite en 2005 dans le règlement, les bijoux ne seront plus tolérés pour des raisons de sécurité.

Et cette demande n’a pas plu à Lewis Hamilton, qui porte notamment un piercing au nez et des boucles d’oreilles, et qui a délibérément refusé de retirer ses bijoux pour disputer le Grand Prix d’Australie. « Je n’ai pas l’intention de les retirer », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. « C’est une affaire personnelle. Tu dois pouvoir être qui tu es. Et j’ai aussi des bijoux que je ne peux pas enlever comme ça. Celui-là par exemple, sur mon oreille droite, est soudé et je ne peux littéralement pas l’enlever. Alors ils devront me couper l’oreille. Non, ils restent. »