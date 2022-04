Réputation digitale: un restaurant fictif se retrouve dans le top 10 des lieux encensés

Déguster des plats d’exception dans une ambiance décontractée » : telle est la promesse du Sixième à Lausanne. « On vous prête même les chaussons », assure le site internet. Car le restaurant est situé dans un ancien appartement, au sixième étage bien sûr. Sur la carte se mêlent raffinement et terroir, avec duo de turbotin et poulpe grillé voisinant avec tatin de betteraves rouges, quenelle de fromage frais de Leysin ou quinoa du Seeland bernois. Sans oublier l’indispensable plat signature : la volaille flambée aux feuilles de tabac.