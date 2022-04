Henri Dès: «Je n’ai jamais cherché à être un modèle»

A 81 ans, Henri Dès publie un disque pour adultes, Autrement, son premier depuis près de cinquante ans. « C’est le fruit du hasard, il est arrivé comme ça », confie le chanteur suisse. « Entre mars et novembre 2019, j’étais réveillé tous les matins à 4 heures. J’ouvrais mon iPhone et je notais quelques idées, qui allaient dans une direction différente de mon travail habituel. J’y abordais des thèmes pas du tout destinés aux enfants. J’ai d’abord pensé à les donner à mon fils, Pierrick, car je n’osais pas trop les chanter moi-même. Il m’a encouragé en me disant : “ Tu n’as rien à prouver, ne les laisse pas dans un tiroir.” Alors, je les ai enregistrées en studio, avec un bon guitariste. »