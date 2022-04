Paris-Roubaix: la gagnante touchera nettement plus que l’année passée, mais toujours moins que le gagnant

La lauréate de la course féminine recevra samedi 20.000 euros, soit treize fois plus que les 1.535 euros versés en octobre dernier à la Britannique Lizzie Deignan, victorieuse de la première édition.

La dotation totale atteindra 50.000 euros, à mettre en parallèle avec les 90.000 euros de la course masculine dimanche (30.000 euros pour le vainqueur).

« En 2021, nous nous étions basés sur le barème des prix de l’Union cycliste internationale pour les courses, au même niveau que le Tour des Flandres », a expliqué Franck Perque, le responsable de Paris-Roubaix Femmes, lors de la présentation de la course à Denain (Nord). « Le barème est resté le même mais nous avons décidé de l’augmenter ».

Face aux critiques qui avaient déferlé sur les organisateurs en raison de la modicité des prix, ASO a souligné « être dans une logique économique pour installer la course de façon pérenne ».

« Nous investissons en ce moment pour le cyclisme féminin, avec Paris-Roubaix Femmes et le lancement en juillet du Tour de France Femmes, en plus de nos courses habituelles comme la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège », a expliqué Thierry Gouvenou, directeur de course du Tour de France. « Nous avons placé Paris-Roubaix Femmes le samedi pour avoir une compétition à part entière sur une journée. Cela engendre des coûts supplémentaires car il y a des économies d’échelle moindres mais la visibilité TV est nettement supérieure ».

Paris-Roubaix rejoint ainsi le Tour des Flandres, dont Lotte Kopecky, lauréate, a reçu cette année une somme équivalente (20.000 euros), de surcroît identique à celle du vainqueur de la course masculine.