Valérie Rey-Robert: «La téléréalité promeut des valeurs plus réactionnaires et conservatrices que ne l’est la société»

Valérie Rey-Robert analyse dans son dernier essai Téléréalité : la fabrique du sexisme, publié aux éditions Les Insolent.e.s, le sexisme, le racisme et l’homophobie dans les émissions de téléréalité. Elle démontre comment ces programmes diffusent des valeurs, conservatrices et réactionnaires, d’une féminité traditionnelle et hétérosexuelle. L’autrice ne diabolise pas pour autant la téléréalité, pas plus ou moins sexiste que d’autres productions culturelles, dont les programmes cachent des partis pris idéologiques et politiques.

Pourquoi vous êtes-vous intéressée à l’image de la femme véhiculée dans la téléréalité ?