«La majorité des mineurs ukrainiens ne sont pas venus seuls, mais ont été confiés à des adultes par leurs parents»

C’est un homme de valeurs, pour qui cela a un sens de donner de son temps pour aider les plus défavorisés, à commencer par les jeunes. En prépension depuis quatre ans, Jean Danis, un ancien directeur d’école en encadrement différencié, s’est lancé dans la fonction de tuteur pour mineurs étrangers non accompagnés (Mena). Il a découvert une dimension sociale qu’il ne connaissait pas. Et pour garder son esprit critique et défendre ses collègues, il a accepté il y a six mois de prendre la présidence de l’Association des tuteurs francophones, qui représente un quart des tuteurs qui acceptent de payer une cotisation. Entretien avec le Liégeois Jean Danis.

Faites-vous office de parent ?