Séries: «Ovni(s) saison 2», épopée co(s)mique

Qu’a-t-il pu arriver à Didier Mathure (Melvil Poupaud), l’ex-directeur du Gepan, pour qu’on le retrouve, à l’entame de la deuxième saison d’Ovni(s), dans l’accoutrement du parfait hippie, barbe broussailleuse et cheveux longs, occupé à sillonner les routes de France au volant d’un combi VW tagué « Ovnibus » ?

Au bas mot, quelque chose de l’ordre de la révolution, pour qu’il ait délaissé les costumes cintrés et le cheveu gominé au millimètre du scientifique de haut niveau. Ou plus simplement, un gros trip sous LSD dans le Larzac, au terme de la première saison de la série, après une démission en bonne et due forme du Groupe d’Études des Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés (dites Gepan).