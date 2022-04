Christos Nikou pour «Apples»: «L’obsession des écrans empêche de regarder l’autre»

Assistant-réalisateur de Yórgos Lánthimos pour « Canine », le Grec Christos Nikou signe avec « Apples » un premier long-métrage dystopico-fantastique très prometteur (et repéré par Cate Blanchett).

On a encore plein de temps ! » Lorsqu’une attachée de presse essaie d’interrompre l’entretien un peu trop vite à son goût, Christos Nikou nous rassure : il répondra à toutes nos questions, quitte à chambouler un peu le planning prévu. Intarissable lorsqu’on lui parle de cinéma, jamais avare de références ou d’anecdotes, le réalisateur grec, né en 1984 à Athènes, est un passionné, un vrai. Si bien que c’est cette passion, un certain culot et un soupçon de chance qui ont tracé son destin, prometteur.