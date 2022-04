Kim Clijsters met un terme à sa carrière

Kim Clijsters, qui avait repris la compétition en février 2020, ne disputera plus de tournois officiels. La joueuse de tennis l’a annoncé mardi sur le site de la WTA, qui gère le tennis féminin, et son compte Instagram.

Interrogée sur d’éventuels regrets, Clijsters répond « non » avec insistance. « Aucun. J’ai toujours pris mes décisions de carrière en fonction de ce que je ressentais à ce moment-là, et non pas en fonction de ce qui était bon pour ma carrière à long terme. Je suis heureuse de la façon dont tout s’est déroulé. »

Son palmarès comprend 41 titres WTA en simple, dont quatre en Grand Chelem : l’US Open 2005, 2009 et 2010 et l’Open d’Australie 2011. Elle a aussi remporté 11 titres en double, dont Roland-Garros et Wimbledon en 2003 aux côtés de la Japonaise Ai Sugiyama. Clijsters a été n°1 mondiale en simple à quatre reprises, deux fois en 2003 (11 août-19 octobre et 27 octobre-9 novembre), en 2006 (30 janvier-19 mars) et en 2011 (14 février-20 février). Cette dernière accession sur le trône lui avait valu de devenir la première mère n°1 mondiale, sa première fille Jada étant née en 2008. Elle a aussi été deux fois n°1 mondiale en double (4 août-10 août 2003 et 18 août-7 septembre 2003), dominant ainsi les deux classements WTA pendant quelques semaines.