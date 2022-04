«La revanche des Crevettes pailletées»: Mercredi, c’est piscine pour tout le monde!

Inspiré par les tribulations d’une équipe de water-polo qui existe bel et bien, le voyage des « Crevettes Pailletées » se poursuit sur grand écran. Et en Russie, pays « dangereux » s’il en est…

Après avoir fait une déclaration homophobe à la télévision, Matthias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner une équipe de water-polo gay : les Crevettes Pailletées… Ça, c’était en 2019 : le film façon road trip de Cédric Le Gallo et Maxime Govare rencontrait alors un succès (un peu) surprise. Lequel avait à l’époque donné aux réalisateurs et scénaristes des envies de suite, mais sous forme de série télé. Universal, moyennant un budget un peu plus important, a vite ramené tout ce petit monde vers les salles de cinéma. Place cette fois à une comédie d’aventures au propos plus développé : La revanche des Crevettes Pailletées parle aussi d’homophobie et de thérapie de conversion.