RD Congo: 35.000 œuvres patrimoniales à la recherche d’un toit

Placide Mumbembele est le directeur des musées du Congo et voici quelques mois il était particulièrement fier d’inaugurer le nouveau Musée national, construit grâce à la coopération de la Corée du Sud et installé à côté du Palais du peuple, siège du Parlement de la RDC. Aujourd’hui, ce spécialiste de la conservation des œuvres d’art est frappé d’insomnies : un conseiller de la présidence de la République lui a transmis un ordre d’évacuer le musée qui abrite plus de 45.000 objets d’art congolais. Ce musée, situé sur le site présidentiel du mont Ngaliéma, que tous les écoliers de Kinshasa ont visité, que les touristes apprécient, a été construit du temps du président Mobutu, sur le conseil du baron Powis de Ten Bossche. Passionné par l’art congolais, le baron Powis avait convaincu le chef de l’Etat de constituer une très belle collection d’œuvres représentatives de toutes les provinces du pays ; celles-ci furent réunies voici 52 ans.