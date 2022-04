Le Standard plus proche que jamais de la division 1B avec ses Espoirs

Le Standard a aligné une quatrième victoire consécutive dans le championnat Espoirs en allant s’imposer 2-3 lundi soir à Saint-Trond. Les buts liégeois ont été inscrits par Behti et Labila (2), dans une rencontre que Nathan Ngoy et Lucas Noubi, titulaires la veille avec les A, n’ont pas disputé, à l’inverse de Matthieu Epolo, Alexandro Calut, Noah Mawete, Olivier Dumont, Camil Mmaee et William Balikwisha.

C’est d’un succès capital dont il s’agit, qui rapproche un peu plus encore la deuxième équipe du Standard d’une présence la saison prochaine dans le championnat de division 1B, sachant que les équipes classées dans le top 4 y auront droit. Quatrièmes du classement, les Rouches comptent désormais 10 points d’avance sur La Gantoise, cinquième, alors qu’il ne leur reste que 4 rencontres à disputer.