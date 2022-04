Maarten Vandevoordt va quitter Genk en 2024 pour rejoindre Leipzig

Vandevoordt est un pur produit de la formation genkoise, lui qui est arrivé au club à l’âge de 9 ans. Il a intégré l’équipe première sept ans plus tard en tant que troisième gardien. Après avoir effectué ses débuts avec les pros en septembre 2019, il est devenu le plus jeune portier à jouer un match de Ligue des Champions, à 17 ans et 287 jours. Titulaire depuis deux saisons, il comptabilise 71 matches pour le Racing.

International avec les espoirs belges, il a grandement participé à la fructueuse campagne qualificative des U23, qui disputeront l’Euro 2023.

Ce transfert sortant pourrait s’inscrit dans la lignée de ceux déjà réalisés par Genk, qui fournit les grands championnats depuis plusieurs saisons maintenant. Depuis les transferts de Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne à Chelsea, en juillet 2011 et janvier 2012, le club a notamment récupéré de belles sommes pour Christian Benteke (Aston Villa), Kalidou Koulibaly (Naples), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Wilfried Ndidi (Leicester), Leon Bailey (Leverkusen), Timothy Castagne, Ruslan Malinovskyi et Joakim Maehle (Atalanta), Sander Berge (Sheffield United), Leandro Trossard (Brighton) et Ally Samatta (Aston Villa).