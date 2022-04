Joep Beving «Hermetism»

Son aura à l’international est sans frontière. Avec plus de 2 millions d’auditeurs au compteur chaque mois sur Spotify, le Néerlandais Joep Beving fait sans conteste partie des pianistes et compositeurs contemporains à succès. Ancrée dans la mythologie et la philosophie, sa musique est empreinte d’un certain minimalisme, qu’on raccroche parfois à une certaine vague néo-classique.