Fontaines DC. Dublin, si proche, si loin

Vendredi 8 avril… À quelques heures du concert de son groupe ce soir au Trix à Anvers, Conor Deegan alias Deego sort d’une petite sieste. Tignasse explosée, le bassiste s’excuse pour le retard à l’allumage et se reprend vite pour nous faire un rapide topo sur la troisième galette de Fontaines DC. Skinty fia signifie « la damnation du cerf », une expression marquant la déception ou l’ennui, familière dans la bouche d’une grande tante de Tom, le batteur de la bande. Le parfait point de départ d’un disque concocté sur le thème de l’identité irlandaise que trimballent les garçons. Et quand on demande à Deego ce qui leur est arrivé de plus important entre le précédent album et celui-ci, il répond : « Notre nomination aux Grammy Awards, dirais-je, c’est assez énorme… »