Richard Wagner est-il toujours l’esprit allemand?

Le compositeur allemand est à la fois un génie musical et l’un des précurseurs de l’antisémitisme moderne. Il reste une référence pour les néonazis et les négationnistes du monde entier.

C’est la première fois en Allemagne qu’une exposition est entièrement dédiée à un compositeur dans un musée d’histoire. Car Richard Wagner n’était pas seulement un musicien. Réformateur du théâtre, manager, révolutionnaire, nationaliste, exilé, surendetté et anticapitaliste, Richard Wagner a été surtout un personnage de son temps.

Il symbolise toute une époque, celle d’une société allemande en quête d’identité, rejetant l’influence culturelle française et bouleversée par la révolution industrielle au XXe siècle. « C’est un personnage historique du monde moderne », résume Michael Steinberg, historien américain de la musique à l’université Brown et commissaire de l’exposition « Richard Wagner et l’esprit allemand » (1).