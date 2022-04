Cancer du col de l’utérus: une dose de vaccin suffisante pour les jeunes, selon l’OMS

Une dose du vaccin contre le papillomavirus offre une protection similaire à deux doses pour les moins de 21 ans, selon l’OMS. Ces recommandations doivent permettre la vaccination d’un plus grand nombre de jeunes filles dans le monde pour les prémunir du risque de cancer du col de l’utérus.

A la lumière des dernières données scientifiques, le comité d’experts en matière de politique vaccinale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime désormais qu’une seule dose de vaccin contre le HPV (papillomavirus humain) suffit à protéger les jeunes filles de 9 à 20 ans, au lieu de deux précédemment recommandées.

Les cancers du col de l’utérus sont quasiment toujours provoqués par une infection, sexuellement transmissible, au papillomavirus qui peut engendrer une croissance cellulaire anormale de la peau et des muqueuses. Les HPV à haut risque peuvent provoquer des cancers du col de l’utérus, mais aussi de la bouche et de la gorge ou encore du pénis et de l’anus – un quart des cancers liés au HPV surviennent aussi chez les hommes. Les papillomavirus à faible risque sont quant à eux responsables de la majorité des verrues génitales.