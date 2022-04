Coups de feu dans le métro new-yorkais: ce que l’on sait

Selon un porte-parole des pompiers, il y a eu « plusieurs tirs » et « 13 personnes ont été blessées ».

Au moins 13 personnes ont été blessées mardi matin par des tirs dans le métro de New York, dans l’arrondissement de Brooklyn, et des engins explosifs ont été retrouvés sur place, ont indiqué la police et les pompiers.

Un porte-parole des pompiers a précisé à l’AFP que des « engins explosifs non déclenchés » avaient été retrouvés. Selon un tweet de la police, « il n’y a pas d’engins explosifs opérables à l’heure actuelle ».