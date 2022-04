Présidentielle 2022: quand Marine Le Pen confond l’Algérie et la Tunisie (vidéo)

Marine Le Pen était invitée dans la matinale de France Inter ce mardi matin.

Questionnée par Léa Salamé sur l’interdiction du port du voile (« Mais on serait le seul pays à interdire le voile dans la rue »), la candidate du Rassemblement national au second tour de la présidentielle française a confondu l’Algérie et la Tunisie en répondant à la journaliste : « Bah non excusez-moi mais Bourguiba avait interdit le voile en Algérie. »