Dans la forêt brûlée de Zoé van der Haegen

Il y a quelques années, le Musée de la photographie accueillait Zoé van der Haegen dans le cadre des découvertes de la Galerie du Soir. Elle y exposait alors un travail sur les abords de la ville dont elle disait : « Dans ces paysages inhabités et répétitifs, on a l’impression que la dispersion progressive du tissu urbain s’accompagne d’un effilochement des repères et de la raison. »