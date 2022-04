Des mots, des images et des regards à la Maison des Arts de Schaerbeek

Certains aiment opposer le langage des mots et celui des images. Le parcours proposé par Lucile Bertrand à la Maison des Arts montre, au contraire, les liens unissant ces deux modes d’expression à travers les réalisations d’une douzaine d’artistes.

Dans un tel parcours, on retrouve inévitablement On Kawara et son One Million Years mais beaucoup d’autres artistes sont présents. Sylvie Eyberg part de l’œuvre de Virginia Woolf pour recadrer des images et des mots comme dans un montage cinéma. Florin Kiniques sable des mots sur des barres de verre de trois tailles : la sienne, celle de sa compagne et celle de son fils. Plus loin, il présente deux petites parenthèses en or qui sont en fait des moulages des petites rides entre les yeux de sa compagne.