Guerre en Ukraine: les mineurs non accompagnés attendent un tuteur

En Belgique, 890 mineurs étrangers non accompagnés sont en attente d’un tuteur. La justice vient de doubler le budget pour respecter ses obligations internationales.

L’image de ce jeune garçon de onze ans qui a cheminé tout seul, avec un sac plastique pour seul bagage et un passeport pour seule preuve d’identité, pendant plus de 1.100 kilomètres pour fuir la guerre dans son pays, a ému le monde entier. En Belgique aussi, des mineurs étrangers non accompagnés (Mena) viennent trouver refuge depuis l’Ukraine.

Ils sont quelque 800 pour l’instant, mais 90 % d’entre eux ne sont pas arrivés dans notre pays tout seuls. Ils étaient accompagnés qui par un membre de leur famille, qui par une connaissance des parents, mais le droit international impose que ces Mena soient placés sous la protection d’un tuteur légal. Le problème, c’est qu’un tuteur n’a encore été désigné que pour 34 d’entre eux… Conséquence : le logement, la nourriture et les premiers soins sont assurés, mais pas le suivi administratif.