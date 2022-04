Déchets magnifiés

A 59 ans, Catherine François se montre plus audacieuse que jamais. Après avoir longtemps travaillé le bronze en grandes dimensions, l’artiste belge expose une série d’assemblages composites où celui-ci se mêle aux matériaux de récupération les plus variés. Un tournant dont la vue d’ensemble impressionne instantanément le regard ! Pensée avec Jean de Malherbe, directeur de la galerie, l’installation de ces têtes met en scène la singularité de chaque individu perdu dans la foule face à un monde qui a tendance à s’uniformiser. À chacun et chacune son énergie, son caractère, son histoire… « C’est avant tout la dimension libératrice qui l’anime, commente le galeriste.