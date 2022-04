Instagram, précieux écrin

Cinquante pierres précieuses – dont certaines font partie des gemmes les plus recherchées, soit par leur couleur exceptionnelle, soit par leur pureté – et deux rubis du Groenland. Un cabochon de 15,99 ct. et une poire à facettes de 6,16 ct. Quand on s’en approche, on voit tout un paysage à l’intérieur. Des montagnes, la banquise, de la brume, l’horizon.

« C’est un immense plaisir de vous présenter des pierres aussi confidentielles, s’enflamme la gemmologue française Céline Rose David, historienne du bijou, directrice scientifique du Centre d’évaluation des bijoux de Montréal et experte auprès de la maison Millon. Si peu de cette taille dans le monde », écrit-elle sur son compte Instagram où, jour après jour, elle partage sa passion en délivrant à ses abonné·e·s toute une foule d’informations.