ATP Monte-Carlo: David Goffin domine Jiri Lehecka et se qualifie pour le deuxième tour

Deux jours après son succès en finale du tournoi ATP 250 de Marrakech, David Goffin disputait mardi son premier tour au Masters 1000 de Monte-Carlo. Remonté au 47e rang mondial, le N.1 belge, qui a reçu une invitation pour entrer directement dans le tableau final, s’est imposé en deux sets - 6-4, 6-3 - et 1h29 de jeu contre le Tchèque de 20 ans Jiri Lehecka, 99e mondial et passé par les qualifications.

Le N.1 belge a confirmé ses bonnes dispositions en s’emparant du service de Lehecka dès le premier jeu du second set. Patient et solide, Goffin n’a jamais semblé trembler. Il a validé son ticket pour le 2e tour grâce à troisième et dernier break (6-3), signant une sixième victoire de suite sur le circuit.

Au 2e tour (seizièmes de finale) de ce tournoi joué sur la terre battue du Monte-Carlo Country Club de Roquebrune-Cap-Martin en France et doté de 5.415.410 euros, ’la Goff’ sera opposé à Daniel Evans (ATP 27). Le Britannique a éliminé plus tôt dans la journée le lucky loser français Benjamin Bonzi (ATP 63) sur le score de 6-0, 7-6 (4).