Pour le MR, le candidat au statut d’artiste devrait prouver son activité économique

Le statut d’artiste doit avoir pour objectif d’aller vers l’emploi », analyse le ministre des indépendants David Clarinval (MR) : « Nous y voyons un tremplin là où certains y voient une finalité. » Cette dynamique du « tremplin vers d’autres statuts » manque à ce stade aux textes élaborés au fédéral pour aboutir à un nouveau statut d’artiste : « Dans la vision que nous avions développée, nous avions mis des plafonds et des seuils pour permettre à l’artiste de passer à un moment donné au statut d’indépendant », rappelle le président du MR Georges-Louis Bouchez, et dans les projets sur la table « ce n’est pas le cas. C’est problématique car on facilite et on maintient un statut précaire, comme si l’artiste n’était pas lui-même un travailleur à part entière d’un secteur économique. Pour nous, le statut d’artiste doit plutôt être une porte d’entrée. »